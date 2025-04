Expresidente Moon Jae In es imputado por presunto soborno

Photo : YONHAP News

La Fiscalía Regional de Jeonju ha imputado al expresidente Moon Jae In por presunto soborno, en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en la contratación de su yerno por parte de la aerolínea Thai Eastar Jet.Según informaron las autoridades fiscales el jueves 24, Moon está acusado de violar la Ley de Sanciones Adicionales para Delitos Específicos, al haber presuntamente influido para favorecer la incorporación de su yerno a la compañía aérea, pese a que la empresa no tenía previsto contratar nuevo personal y el candidato no cumplía con los requisitos exigidos para el puesto.Entre agosto de 2018 y abril de 2020, su hija y su yerno percibieron un total de 217 millones de wones en concepto de salarios y ayudas a la vivienda, según la Fiscalía. El ministerio público sostiene que, al dejar de brindar el apoyo económico que antes ofrecía a la pareja durante ese periodo, el expresidente obtuvo un beneficio económico indirecto que podría constituir un caso de "soborno a terceros".En relación con estos hechos, también se han presentado cargos contra el exdiputado Lee Sang Jik, fundador y entonces propietario de Thai Eastar Jet. Los fiscales lo acusan de soborno y de negligencia en el ejercicio de sus funciones por supuestamente haber ordenado personalmente la contratación del yerno de Moon.