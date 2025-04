China propone a Corea inspeccionar instalaciones en el mar Amarillo

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y China celebraron el miércoles 23 en Seúl la tercera ronda del Diálogo de Cooperación Marítima, centrada en las estructuras instaladas de forma unilateral por Beijing en el mar Amarillo, dentro de la Zona Marítima Provisional (PMZ), donde se superponen las zonas económicas exclusivas de ambos países.Durante el encuentro, el Gobierno pidió a las autoridades chinas que retiren tres construcciones colocadas sin previo acuerdo en esta zona disputada. Además, advirtió que, si el problema no se resuelve, podría responder con medidas proporcionales.China, por su parte, sostuvo que las instalaciones son simples criaderos acuícolas sin implicaciones en materia de soberanía. No obstante, manifestó su reticencia a reubicarlas, y argumentó que fueron construidas con inversión privada. Como alternativa, propuso que Corea envíe una misión para inspeccionarlas directamente.Sin embargo, el Ejecutivo se ha mostrado cauto ante la propuesta, al considerar que aceptar una inspección podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la legitimidad de dichas estructuras, lo que podría reforzar la posición china de que no existe problema si se trata únicamente de instalaciones acuícolas.A pesar de las diferencias, ambos países coincidieron en la importancia de evitar que este asunto afecte negativamente a las relaciones bilaterales y acordaron mantener el diálogo mediante la creación de una nueva subcomisión sobre orden marítimo.