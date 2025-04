Fiscalía reabre caso contra ex primera dama por presunta manipulación bursátil

Photo : YONHAP News

La Fiscalía ha reabierto la investigación contra la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, por su presunta implicación en un caso de manipulación bursátil relacionado con la empresa Deutsche Motors.En octubre de 2024, la Fiscalía del Distrito Central de Seúl concluyó que, aunque se utilizó una cuenta a nombre de Kim en las operaciones fraudulentas, no existían pruebas suficientes que demostraran su conocimiento de los hechos, motivo por el cual decidió no presentar cargos en su contra.Sin embargo, el exdiputado del Partido Democrático Choi Kang Wook, quien presentó la denuncia original, recurrió la decisión. A raíz de ello, la Fiscalía Superior de Seúl inició una revisión del caso en noviembre.La reapertura de la causa se produce tras una reciente decisión del Tribunal Supremo, que ratificó las condenas de varios implicados en el escándalo de Deutsche Motors. La Fiscalía considera que este nuevo escenario justifica una nueva indagación para esclarecer la posible responsabilidad de otras personas vinculadas, incluida la ex primera dama.