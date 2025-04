La AAAS de EEUU nombra miembro honoraria a la poeta coreana Kim Hye Soon

Photo : YONHAP News

La Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (AAAS) ha nombrado miembro honoraria internacional a la poeta surcoreana Kim Hye Soon. Fundada en 1780, la AAAS es una de las instituciones más prestigiosas de Norteamérica dedicadas al fomento de las artes y las ciencias. Entre sus miembros históricos figuran nombres tan destacados como George Washington, Benjamin Franklin y Albert Einstein.En la lista de nuevos miembros anunciada el domingo 27 (hora local), Kim Hye Soon aparece en la sección de Literatura, dentro de la categoría de Humanidades y Arte, junto a otros siete escritores, entre ellos el poeta Kwame Dawes, el dramaturgo Katori Hall y la ensayista Rebecca Solnit. Es la primera vez que un escritor de Corea del Sur es incluido en esta sección.Actualmente, la Academia cuenta con unos 14.500 miembros. Cada abril selecciona nuevos integrantes en cinco grandes áreas: Humanidades y Arte, Matemáticas y Física, Liderazgo y Política, Sociología y Ciencias de la Conducta, y Biología. Aunque la mayoría son estadounidenses, también se incorporan miembros honorarios internacionales. Este año, de los 248 nuevos miembros, 23 fueron nombrados honorarios internacionales, entre ellos Kim Hye Soon, la única surcoreana en esta edición.Kim Hye Soon es una de las figuras más reconocidas de la poesía contemporánea en Corea del Sur. En 2019 recibió el Premio Griffin de Poesía en Canadá por su obra "Autobiografía de la muerte". En 2021 fue galardonada con el Premio Cikada de Suecia, destinado a poetas destacados de Asia del Este, y en 2022 fue nombrada Escritora Internacional por la Sociedad Real de Literatura del Reino Unido. Más recientemente, en 2024, se convirtió en la primera escritora surcoreana en obtener el Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro de Estados Unidos gracias a su antología "Phantom Pain Wings" ("Dolor de alas fantasma").