Asesor del CSIS prevé menos opciones de diálogo entre Washington y Pyongyang

Photo : YONHAP News

Un experto en estudios internacionales especializado en asuntos norcoreanos advirtió de que la reforzada cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia reduce aún más las posibilidades de que el régimen acepte dialogar con la Casa Blanca.Durante un debate celebrado el lunes 28 (hora local), el asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos, Sydney Seiler, alertó de que el acercamiento entre Pyongyang y Moscú podría derivar en diversos riesgos. En particular, señaló que lo más preocupante es que esta relación bilateral neutralice cualquier estrategia destinada a persuadir al líder norcoreano, Kim Jong Un, para que se convierta en un interlocutor fiable en eventuales negociaciones con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.Seiler añadió que Corea del Norte no muestra gran interés en entablar un diálogo con EEUU, especialmente a medida que estrecha sus lazos con Rusia. Todo ello, a pesar de que Trump ha reiterado en varias ocasiones su disposición a dialogar con Kim, llegando incluso a referirse al país como una "potencia nuclear".Por su parte, el director de Seguridad Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano, Yoon Jong Kwon, declaró en el mismo foro que Pyongyang busca ser reconocido como Estado nuclear legítimo respaldándose en su arsenal y creciente poder militar. No obstante, advirtió que concederle tal estatus equivaldría a premiar al mayor infractor de las normas del sistema mundial de no proliferación de armas.