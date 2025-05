Partido Democrático rechaza fallo del Supremo y mantiene a Lee como candidato

Photo : YONHAP News

El Partido Democrático ha condenado enérgicamente el reciente fallo del Tribunal Supremo, que revocó la absolución de su candidato presidencial, Lee Jae Myung, por un presunto delito de vulneración de la ley electoral y devolvió el caso a una instancia inferior para su revisión. La formación ha calificado el veredicto como una injerencia indebida en el proceso electoral.La sentencia, conocida en plena campaña para los comicios del 3 de junio, ha provocado la reacción inmediata del propio Lee, quien aseguró que la resolución se aleja completamente de lo que esperaba y subrayó que lo fundamental es respetar la voluntad del pueblo. En este sentido, manifestó que el rumbo del país no debe estar determinado por decisiones judiciales y reiteró su intención de continuar en la carrera presidencial, confiando en el apoyo ciudadano.Tras conocerse el dictamen, el Partido Democrático convocó una reunión de urgencia en la que acusó al Alto Tribunal de tratar de influir en el resultado de las elecciones y de cercenar el derecho del pueblo a elegir libremente a su presidente. La fuerza política reafirmó que no se dejará intimidar por presiones judiciales y que Lee seguirá siendo su candidato.En contraste, el partido Poder del Pueblo respaldó la decisión del Supremo y la consideró una confirmación de la culpabilidad de Lee. En un comunicado, aseguró que el fallo equivale en la práctica a una condena y representa un paso hacia el restablecimiento del Estado de derecho. La formación advirtió que, si el candidato no se retira, estaría faltando al respeto a la ciudadanía.