DP prosigue con sus actividades de campaña y Poder del Pueblo debate alianza electoral

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, candidato presidencial del Partido Democrático, continúa con sus actividades de campaña y desde Chungcheong del Norte, zona que visitó como parte de su gira nacional, ha alzado la voz para criticar la decisión del Tribunal Supremo, que revocó su absolución del cargo de infracción electoral y devolvió el caso a la instancia menor.Lee la describió como un "asesinato cometido con la ley", citando el ejemplo del independentista Jo Bong Am, que fue condenado a pena de muerte y ejecutado injustamente por unas fuerzas de poder corruptas durante la dictadura de Rhee Syng Man.El Partido Democrático definió la decisión emitida por el jefe del Tribunal Supremo, el juez Cho Hee Dae, como una intervención electoral y llamó a garantizar unas elecciones objetivas, independientes y transparentes. Afirmó que su fallo no se interpreta más que como un intento de despojar a Lee Jae Myung de su estatus de candidato presidencial para que el Democrático no tenga postulante en los próximos comicios, exigiendo postergar la audiencia de revisión del caso en el Tribunal Superior de Seúl.Poder del Pueblo, entretanto, sigue con los debates sobre la posible alianza con el independiente Han Duck Soo. En este contexto, el candidato presidencial del partido, Kim Moon Soo, visitó el martes 6 la ciudad de Daegu y la provincia de Gyeongsang del Norte. Allí, como primera actividad, recorrió las áreas afectadas por incendios forestales, para luego saludar a los votantes de Pohang, Gyeongju y Daegu.El independiente Han Duck Soo, por su lado, asistió a un debate con periodistas veteranos, donde expresó su determinación de lograr una alianza electoral a fin de ganar en las elecciones para el bien de la población y promover la cohesión social.