Kim Jong Un no asistirá al desfile del Día de la Victoria en Rusia

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, no participará en la ceremonia conmemorativa del 80º aniversario del Día de la Victoria, que se celebrará el viernes 9 en Moscú. El evento, que recuerda la derrota de la Alemania nazi por parte de la antigua Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, tampoco contará con la presencia de tropas norcoreanas.Según ha informado el Kremlin, al acto asistirán mandatarios de 29 países, así como delegaciones militares procedentes de 13 naciones. Uno de los momentos más destacados será la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, quien tiene previsto reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.En las últimas semanas, diversos medios especularon con la posible asistencia de Kim, especialmente después de que Moscú y Pyongyang confirmaran el envío de soldados norcoreanos a la región rusa de Kursk. No obstante, el dirigente no figura en la lista oficial de invitados.Corea del Norte estará representada por su embajador en Rusia, Sin Hong Chol. Además, el Gobierno ruso ha insinuado la posibilidad de que se produzca un "encuentro interesante" en un futuro próximo, dejando abierta la puerta a un posible acercamiento entre ambos países.