Crece la tensión en Poder del Pueblo por la posible unificación de candidaturas

Photo : KBS News

La tensión interna en el partido Poder del Pueblo sigue en aumento ante la posibilidad de una unificación de candidaturas presidenciales.El candidato oficial de la formación, Kim Moon Soo, y el aspirante independiente Han Duck Soo mantendrán una reunión privada el miércoles 7 a las 6:00 de la tarde para abordar este asunto. No obstante, las discrepancias entre Kim y la dirección del partido ya son notorias.Kim ha expresado su malestar con la forma en que la cúpula de Poder del Pueblo está manejando el proceso y ha insistido en que debe ser él quien encabece las negociaciones, no la fuerza política. Aunque reitera su disposición a unificar candidaturas, rechaza la imposición de plazos o condiciones.Por su parte, el equipo de Han ha dejado en manos de la formación la decisión sobre el método para alcanzar la unificación, pero subraya la necesidad de llegar a un acuerdo cuanto antes para garantizar una victoria en las urnas.Mientras tanto, la dirección de Poder del Pueblo continúa con su plan de realizar una encuesta interna el mismo miércoles 7 y ha establecido como fecha límite el 11 de mayo, último día para registrar oficialmente las candidaturas. Si no se logra un acuerdo antes de esa fecha, Han no podrá presentarse como candidato del partido, incluso si posteriormente se alcanza un consenso.