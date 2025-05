Universidades definen sanciones a estudiantes de Medicina que no volvieron a clase

Photo : YONHAP News

Las universidades confirmarán el miércoles 7 el número definitivo de estudiantes de Medicina que serán sancionados por desoír el llamamiento del Gobierno y no haber retomado sus clases.Miles de alumnos abandonaron sus estudios o decidieron no matricularse este curso como forma de rechazo al plan del Ministerio de Educación, que buscaba incrementar el número de plazas en las facultades del país. En respuesta, las instituciones académicas deben informar al ministerio sobre la situación académica de estos estudiantes y presentar sus respectivos planes de gestión.La mayoría de las universidades contempla dos tipos de sanción: la expulsión para aquellos que acumularon más de un mes de ausencia sin reincorporarse y la repetición del curso académico para quienes regresaron, pero continúan sin asistir a clase.El Ejecutivo ha reiterado que no revertirá las medidas adoptadas y anunció que las plazas vacantes por expulsión serán cubiertas mediante procesos de admisión por transferencia.Cinco facultades ya habían adelantado su intención de expulsar a más de 1.900 estudiantes. Sin embargo, dado que una gran parte ha regresado en las últimas semanas, está previsto que el número final de expulsiones sea considerablemente inferior.Aun así, persiste la preocupación por el alto porcentaje de alumnos que, pese a haber formalizado su regreso, no están asistiendo a las clases. Se estima que cerca del 70% mantiene el boicot, lo que podría provocar una repetición masiva del curso académico, con hasta 10.000 estudiantes afectados.