Corea del Sur desciende al puesto 20 en el Índice de Desarrollo Humano

Photo : KBS News

Corea del Sur ha bajado una posición en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y se situó en el puesto 20 de la clasificación global correspondiente a 2025.El informe, publicado el martes 6, revela que el país obtuvo una puntuación de 0,937, una ligera mejora respecto al 0,928 registrado el año anterior. Sin embargo, este avance no fue suficiente para mantener su posición previa en el ranking, que evalúa a un total de 193 países y territorios.El IDH mide el nivel de desarrollo en función de cuatro indicadores: esperanza de vida al nacer, años esperados de escolarización, años promedio de educación y el ingreso nacional bruto (INB) per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA).En el caso de Corea del Sur, la esperanza de vida se situó en 84,33 años. La escolarización esperada fue de 16,62 años, mientras que la media de años de educación alcanzó los 12,72. Por su parte, el ingreso per cápita ascendió a 49.726 dólares PPA.La clasificación está encabezada por Islandia, seguida de Noruega, Suiza, Dinamarca y Alemania, naciones que destacan por sus elevados niveles de bienestar y desarrollo humano.