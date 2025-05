Los intercambios entre las dos Coreas permanecen en completo estancamiento

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación publicó el viernes 9 el "Libro Blanco de la Reunificación 2025", un informe que evalúa el estado actual de las relaciones intercoreanas y las políticas implementadas en materia de unificación durante el último año.Según los datos principales del documento, por cuarto año consecutivo no se han registrado intercambios de personas entre Corea del Sur y Corea del Norte, y las transacciones comerciales se encuentran suspendidas desde hace dos años. Asimismo, por primera vez desde 1995, Seúl no ha proporcionado ningún tipo de ayuda humanitaria a Pyongyang.El texto señala que los canales de comunicación entre ambos países continúan interrumpidos desde el 7 de abril de 2023, cuando Corea del Norte los cortó de manera unilateral. Hasta la fecha, no se ha logrado restablecer el contacto.El ministerio destaca también que el Gobierno del expresidente Yoon Suk Yeol adoptó una postura firme frente a las provocaciones del régimen norcoreano durante 2024, incluyendo como medida destacada la suspensión total del acuerdo militar entre las dos Coreas firmado el 19 de septiembre de 2018.A pesar del deterioro de las relaciones, el informe indica que Seúl intentó reactivar la cooperación humanitaria ofreciendo asistencia ante desastres naturales en el país vecino. Sin embargo, Pyongyang no respondió y mantuvo una actitud hostil.