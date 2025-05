Estudiantes de Medicina denuncian al viceministro de Educación

Photo : YONHAP News

La Asociación de Estudiantes de Medicina ha interpuesto el viernes 9 una denuncia contra el viceministro de Educación, Oh Seok Hwan, ante la Oficina de Investigación de Delitos de Altos Funcionarios. Le acusan de haber presionado a las facultades de Medicina para que rechacen solicitudes de baja académica, que los alumnos consideran legítimas, y de impulsar sanciones contra quienes no han asistido a clase.Además, los representantes estudiantiles han advertido que, si finalmente se confirman las expulsiones, algunos presentarán su renuncia voluntaria como forma de protesta.Muchos alumnos aún no han retomado las clases a pesar de la retirada del plan del Gobierno para ampliar las plazas en las facultades de Medicina. En este contexto, el Ministerio de Educación prevé publicar el viernes 9 los datos recabados en 40 universidades sobre los estudiantes que podrían enfrentarse a sanciones por inasistencia prolongada.Actualmente, solo un 30% de los casi 19.000 matriculados en Medicina asiste con regularidad a las clases, lo que refleja la persistencia del boicot. Esta situación podría derivar en sanciones generalizadas que incluyen desde la repetición del curso hasta la expulsión definitiva.