Siete candidatos se registran para las elecciones presidenciales del 3 de junio

Siete aspirantes presidenciales se han inscrito oficialmente como candidatos a las elecciones anticipadas del 3 de junio. Entre ellos figuran Lee Jae Myung, del Partido Democrático, Kim Moon Soo, de Poder del Pueblo, e Lee Jun Seok, de Nueva Reforma.Al cierre del plazo de inscripción, la Comisión Nacional Electoral publicó información básica sobre los contendientes, incluidos sus declaraciones patrimoniales y fiscales, antecedentes de infracciones y experiencia en el servicio militar. El postulante con mayor patrimonio declarado es el independiente Hwang Kyo An, ex primer ministro, con una suma aproximada de 3.318 millones de wones. Por su parte, Song Jin Ho, también independiente, es el que cuenta con más infracciones registradas.Los números asignados a cada aspirante para la papeleta electoral son los siguientes: Lee Jae Myung (1), Kim Moon Soo (2), Lee Jun Seok (4), Kwon Young Guk, del Partido Democrático Laboral (5), Koo Joo Wa, de Libertad y Reunificación (6), Hwang Kyo An (7) y Song Jin Ho (8). El número 3 ha quedado vacante, ya que Reconstrucción Corea, tercera fuerza con mayor representación parlamentaria, no presentó candidatura. La asignación de los números se basa en el porcentaje de escaños que cada formación ocupa actualmente en la Asamblea Nacional.