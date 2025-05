Arranca el periodo oficial de campaña a 22 días de las elecciones presidenciales

Photo : KBS News

El lunes 12 ha comenzado oficialmente el periodo de campaña de los comicios presidenciales del 3 de junio. El arranque llega apenas un día después del cierre del plazo de inscripción de candidaturas y marca la cuenta atrás de 22 días hasta la cita con las urnas.Los números asignados a cada aspirante para la papeleta electoral son los siguientes: Lee Jae Myung, del Partido Democrático (1), Kim Moon Soo, de Poder del Pueblo (2), Lee Jun Seok, de Nueva Reforma (4), Kwon Young Guk, del Partido Democrático Laboral (5), Koo Joo Wa, de Libertad y Reunificación (6), y los independientes Hwang Kyo An (7) y Song Jin Ho (8). El número 3 ha quedado vacante, ya que Reconstrucción Corea, tercera fuerza con mayor representación parlamentaria, no presentó candidatura. La asignación de los números se basa en el porcentaje de escaños que cada formación ocupa actualmente en la Asamblea Nacional.Durante el periodo oficial de campaña, que se extenderá hasta la medianoche del 2 de junio, víspera de la jornada de votación, los equipos electorales están autorizados a colocar carteles, colgar pancartas en espacios públicos y repartir folletos. Además, las propuestas de cada candidato están disponibles para su consulta en la página web de la Comisión Nacional Electoral.El voto anticipado tendrá lugar el 29 y el 30 de mayo, mientras que los ciudadanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho entre el 20 y el 25 del mismo mes. El día de los comicios, el 3 de junio, los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la tarde.Con el inicio de la campaña, Lee Jae Myung recorrió la zona de Gwanghwamun, en el centro de Seúl, desde donde declaró que estas elecciones no suponen una contienda entre dos partidos, sino una lucha entre la justicia y las fuerzas que han destruido la vida de los ciudadanos y el orden constitucional del país. Kim Moon Soo, por su parte, visitó el mercado Garak, en el sureste de la capital, y subrayó su apuesta por revitalizar la economía popular, impulsar la actividad empresarial y crear empleo. Lee Jun Seok, mientras tanto, se desplazó al Complejo Industrial Nacional de la ciudad de Yeosu, en la costa suroeste, donde reiteró su compromiso con el liderazgo de Corea en la guerra comercial global y en la pugna por la hegemonía científico-tecnológica.