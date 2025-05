La Fiscalía cita a declarar a la ex primera dama Kim Keon Hee

Photo : YONHAP News

La Fiscalía ha citado a la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, para interrogarla en el marco de una investigación por presunta interferencia electoral y tráfico de influencias relacionado con el empresario Myung Tae Kyun.El equipo encargado del caso, adscrito al Tribunal del Distrito Central de Seúl, emitió el requerimiento tras varios intentos fallidos de coordinar una fecha para el interrogatorio por vía verbal. En la notificación oficial, Kim figura como sospechosa de haber vulnerado la Ley Electoral y la Ley de Financiación de Partidos Políticos.De aceptar la comparecencia, sería la primera vez que la ex primera dama acude personalmente a las dependencias de la Fiscalía. En julio de 2024, cuando fue investigada por supuesta recepción de sobornos y manipulación del mercado bursátil, la declaración tuvo lugar en unas oficinas bajo la supervisión directa del Servicio de Seguridad Presidencial, debido a motivos de seguridad. Por el momento, se desconoce si atenderá o no la citación.