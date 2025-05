La UE pide congelar el contrato nuclear entre Corea y República Checa

Photo : KBS News

La Unión Europea (UE) ha instado a la República Checa a suspender la firma del contrato para la construcción de nuevos reactores nucleares con Corea del Sur.Según el portal de noticias Euractiv, el ministro checo de Industria y Comercio, Lukas Vlcek, reveló el lunes 12 (hora local) que recibió una carta oficial del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. En una entrevista con la televisión pública CT, Vlcek explicó que el mensaje recoge objeciones planteadas por la empresa eléctrica francesa Électricité de France (EDF), cuya queja formal ha provocado la paralización del acuerdo con la Compañía de Energía Nuclear e Hidráulica de Corea (KHNP).Aunque Vlcek no detalló el contenido íntegro de la misiva, aseguró estar preparando una respuesta institucional.EDF compitió en la licitación convocada por el Gobierno checo para construir nuevos reactores en la central de Dukovany. Tras perder frente al consorcio liderado por KHNP, la firma francesa presentó una solicitud de medida cautelar en la que alegaba irregularidades en el proceso de adjudicación y cuestionaba su legalidad.En su comunicación, Séjourné argumenta que el contrato podría ser incompatible con el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras de la UE, según Euractiv. Esta normativa, en vigor desde julio de 2023, permite a Bruselas vetar ofertas de empresas extracomunitarias si estas han recibido financiación estatal que pueda suponer una ventaja desleal en procesos de contratación pública o fusiones dentro del mercado único.No obstante, Vlcek sugirió que la postura de la Comisión podría estar influida por consideraciones políticas, al señalar que no es casual que el vicepresidente ejecutivo haya ocupado anteriormente el cargo de ministro de Asuntos Exteriores de Francia. En su opinión, esta circunstancia podría explicar una actitud favorable hacia los intereses de EDF.Por su parte, KHNP afirmó no haber recibido ningún tipo de ayuda estatal que contravenga la normativa europea. La compañía coreana también subrayó que la licitación en cuestión se lanzó en marzo de 2022, más de un año antes de la entrada en vigor del reglamento comunitario, por lo que no debería aplicarse de forma retroactiva.