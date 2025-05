Cuba vuelve a lista negra antiterrorista de EEUU con Corea del Norte, Siria y Venezuela

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes 13 (hora local) la reincorporación de Cuba a la lista de países que, según la Casa Blanca, no colaboran plenamente en la lucha contra el terrorismo. En la actualización anual del listado también figuran Corea del Norte, Siria y Venezuela.Cuba había sido retirada de esta clasificación el año pasado por decisión del Gobierno del expresidente Joe Biden. Sin embargo, en esta nueva revisión ha sido añadida nuevamente. De acuerdo con Washington, la medida responde a la presencia en la isla de al menos once ciudadanos estadounidenses buscados por delitos relacionados con el terrorismo, cuya extradición no ha sido negociada ni considerada por las autoridades cubanas.Corea del Norte, por su parte, permanece en la lista de manera ininterrumpida desde 1997.La inclusión en este listado conlleva importantes restricciones, como la prohibición de adquirir armas, servicios de defensa o productos relacionados con el sector militar procedentes de EEUU.Este informe es actualizado cada año en el mes de mayo y su publicación tiene carácter oficial.