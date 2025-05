Excomandante militar testifica que Yoon ordenó sacar por la fuerza a personas del pleno de la Asamblea

Photo : YONHAP News

El excomandante de Defensa de la Capital, Lee Jin Woo, admitió por primera vez haber recibido órdenes directas del entonces presidente Yoon Suk Yeol para intervenir por la fuerza en la Asamblea Nacional durante la proclamación de la ley marcial, el pasado 3 de diciembre.Lee compareció el martes 20 ante el Tribunal Militar Regional Central, donde declaró que el expresidente le ordenó irrumpir en el Parlamento y sacar por la fuerza a quienes se encontraban allí. Según relató, en ese momento llegó a pensar que las instrucciones no eran normales.Durante su testimonio, también afirmó que no recordaba inicialmente una frase concreta en la que Yoon habría dicho "¿acaso cuatro personas no pueden simplemente sacar a una (del salón principal de la Asamblea)", pero dijo que recuperó el recuerdo después de que su ayudante se lo mencionara.Aclaró, sin embargo, que no recordaba haber escuchado al expresidente referirse específicamente a los parlamentarios con ese término.Hasta ahora, Lee se había negado a confirmar o desmentir estos hechos en audiencias legislativas y en el juicio constitucional que evaluó la destitución presidencial. Esta es la primera vez que reconoce públicamente haber recibido tales órdenes, aproximadamente medio año después de los acontecimientos vinculados al estado de emergencia.