El Kremlin expresa su deseo de recibir a Kim Jong Un en una visita oficial a Moscú

Photo : YONHAP News

Rusia confía en poder coordinar próximamente con Corea del Norte una visita oficial del líder norcoreano, Kim Jong Un, a Moscú.Según informó la agencia de noticias rusa RIA Novosti el miércoles 21 (hora local), el viceministro de Asuntos Exteriores, Andréi Rudenko, confirmó que el presidente Vladímir Putin ha invitado formalmente a Kim a reunirse en el país. No obstante, no se precisaron fechas concretas ni los temas a tratar. La propuesta fue transmitida en junio de 2024, durante el viaje del mandatario ruso a Pyongyang.Hasta la fecha, Kim ha visitado Rusia en dos ocasiones, en 2019 y en 2023, aunque ambas citas se limitaron al Extremo Oriente. El dirigente norcoreano nunca ha estado en Moscú.En este contexto, medios locales han especulado sobre la posibilidad de un nuevo encuentro en territorio ruso el próximo mes, pero aún no se ha confirmado si tendría lugar en la capital. Junio marcará un año desde la visita de Putin a Corea del Norte, además de coincidir con el 75º aniversario del inicio de la Guerra de Corea.