EEUU estudia retirar 4.500 tropas de Corea del Sur

Photo : YONHAP News

Estados Unidos está considerando la retirada de aproximadamente 4.500 de sus tropas actualmente desplegadas en Corea del Sur, según fuentes del Departamento de Defensa citadas por el diario "The Wall Street Journal" el jueves 22 (hora local).De acuerdo con el periódico, el Pentágono está elaborando un plan para reubicar a estos efectivos en otras zonas de la región del Indo-Pacífico, como la isla de Guam. Esta propuesta se enmarca dentro de una revisión informal de la política que examina la postura de la Casa Blanca respecto a Corea del Norte.Los funcionarios consultados señalaron que la iniciativa todavía no ha sido presentada al presidente de EEUU, Donald Trump, y forma parte de una serie de opciones que están siendo evaluadas por altos cargos del Gobierno en el contexto de este análisis.Un portavoz del Departamento de Defensa subrayó que, por el momento, no se ha realizado ningún anuncio oficial respecto a una posible reducción del contingente militar estadounidense en la península coreana.