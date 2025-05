Policía vuelve a interrogar a Han Duck Soo y a exministro de Interior por ley marcial

Photo : YONHAP News

La Agencia Nacional de Policía ha vuelto a citar al ex primer ministro Han Duck Soo y al exministro del Interior Lee Sang Min, en el marco de la investigación sobre el decreto de la ley marcial, promulgada el pasado 3 de diciembre por el expresidente Yoon Suk Yeol.Los nuevos interrogatorios comenzaron el lunes 26 y se centran en las inconsistencias detectadas entre las declaraciones previas de ambos ex altos cargos y las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en los pasillos de la Oficina Presidencial y en la sala donde se celebró la última reunión del Consejo de Ministros antes del anuncio del estado de excepción.Además, los investigadores han descubierto que varios mensajes fueron eliminados de forma remota de los teléfonos móviles privados de Yoon, del exsubdirector del Servicio Nacional de Inteligencia Hong Jang Won y del exjefe de la Policía Metropolitana de Seúl Kim Bong Sik. La Policía no descarta que alguien haya intentado borrar pruebas y considera como principal sospechoso a un miembro del Servicio de Seguridad Presidencial.