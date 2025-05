La Policía prohíbe salir del país a Han Duck Soo y a Choi Sang Mok

Photo : YONHAP News

La Agencia Nacional de Policía informó el martes 27 que ha vetado la salida del país al ex primer ministro Han Duck Soo y al ex viceprimer ministro Choi Sang Mok, en el marco de la investigación sobre su presunta implicación en el intento de imponer la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk Yeol. Según fuentes policiales, la medida fue adoptada a mediados de mayo.La unidad especial encargada de esclarecer los hechos relacionados con la fallida ley marcial tomó declaración el lunes 26 a Han, a Choi y al exministro del Interior y Seguridad, Lee Sang Min. El interrogatorio se prolongó durante cerca de diez horas.Lee ya tenía prohibido abandonar el país desde diciembre de 2024 por orden judicial.Los investigadores centraron sus preguntas en posibles falsedades en los testimonios de los ex altos cargos, relativas a la recepción de documentos vinculados con la ley marcial. Para ello, analizaron imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en los pasillos de la Oficina Presidencial y en la sala donde se celebró la última reunión del Consejo de Ministros antes del anuncio del estado de excepción. Las grabaciones fueron facilitadas por la Oficina de Seguridad Presidencial.El caso ha entrado en una fase decisiva y está previsto que la Policía intensifique sus actuaciones en los próximos días.