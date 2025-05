Lee Jae Myung lidera la última encuesta electoral antes del silencio estadístico

Photo : YONHAP News

KBS publicó el martes 27 los resultados de la última encuesta de intención de voto antes del inicio del periodo de silencio estadístico, de cara a los comicios anticipados del 3 de junio. El candidato del Partido Democrático, Lee Jae Myung, encabeza la preferencia electoral con un 45% de apoyo, seguido por su rival de Poder del Pueblo, Kim Moon Soo, con un 36%, y por el representante de Nueva Reforma, Lee Jun Seok, con un 10%.A partir del miércoles 28, queda prohibida la difusión de nuevos sondeos relacionados con las presidenciales, conforme a la normativa vigente.La distancia entre Lee Jae Myung y Kim es de 9 puntos porcentuales, lo que excede el margen de error del estudio. El resto de los aspirantes no superó el 1%, mientras que un 8% de los consultados declaró no haber tomado una decisión u optó por no responder.Por regiones, se registraron brechas significativas. En Incheon y Gyeonggi, así como en Gwangju y la provincia de Jeolla, el nominado del Partido Democrático logró una superioridad clara, por encima del margen de error. En contraste, su principal contrincante se impuso con holgura en Daegu y Gyeongsang del Norte.En otras circunscripciones, la carrera se presenta más reñida. En Seúl, Lee Jae Myung obtuvo un 41% frente al 40% de Kim, mientras que en Daejeon, Sejong y Chungcheong, la ventaja fue de 41% a 38%. En las regiones de Busan, Ulsan y Gyeongsang del Sur, el contendiente de Poder del Pueblo lideró con un 43%, frente al 36% del demócrata. En estos casos, las diferencias se sitúan dentro del margen de error, lo que sugiere una posible variación del desenlace en dichos territorios.En cuanto a la afiliación partidista, el Partido Democrático recibió un respaldo del 39%, seguido por Poder del Pueblo, con un 34%, y Nueva Reforma, con un 8%.Respecto a una posible coalición del bloque conservador, el 33% de los participantes se manifestó a favor, el 21% se opuso y el 43% expresó no tener interés en el asunto.Entre los simpatizantes de Kim, un 75% se inclina por una candidatura unificada. En cambio, entre los de Lee Jun Seok, solo el 25% ve con buenos ojos esa opción, mientras que un 52% la rechaza.Ante una hipotética alianza electoral, Lee Jae Myung alcanzaría un 44% frente al 41% de Kim, lo que revelaría una competencia muy ajustada. Si el cabeza de cartel fuera Lee Jun Seok, el aspirante del Partido Democrático mantendría una delantera de 9 puntos: 43% frente a 34%.La encuesta fue encargada por KBS y realizada por la firma Korea Research entre el domingo 25 y el martes 27, a través de entrevistas telefónicas a una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años en todo el país. El margen de error es de 3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.