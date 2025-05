EEUU suspende temporalmente las entrevistas para visados de estudiantes

Photo : KBS News

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado a sus embajadas y consulados en todo el mundo suspender temporalmente las entrevistas para la tramitación de visados de estudiantes. La decisión forma parte de los preparativos para implementar una nueva medida que contempla la revisión obligatoria de la actividad en redes sociales de los solicitantes.Según informó el medio especializado 'Politico', la restricción afectará principalmente a quienes aspiren a obtener visados de tipo F, M y J, destinados a estudios universitarios, formación profesional y programas de intercambio académico o cultural.La instrucción entra en vigor con efecto inmediato, por lo que no será posible concertar nuevas citas para entrevistas hasta nuevo aviso. No obstante, las ya agendadas se mantendrán según lo previsto.Aunque las autoridades estadounidenses aún no han detallado los criterios específicos para la revisión de redes sociales, se prevé que la iniciativa tenga como objetivo prevenir posibles amenazas relacionadas con el terrorismo y combatir la difusión de mensajes de odio, con especial atención al antisemitismo.