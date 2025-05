Primer senador de EEUU de origen coreano rechaza reducir tropas en Corea sin debate

Photo : YONHAP News

El senador estadounidense Andy Kim, el primero de ascendencia coreana en ocupar un escaño en la Cámara Alta, afirmó el miércoles 28 que se opondrá a cualquier reducción del número de tropas desplegadas en Corea del Sur si esta se lleva a cabo sin un debate adecuado en el Congreso de Estados Unidos ni una consulta con el Gobierno surcoreano.En respuesta a informaciones aparecidas en medios locales sobre una posible retirada o reubicación de las fuerzas estacionadas en la península, Kim subrayó que la presencia militar beneficia tanto a Washington como a Seúl. Según recalcó el senador, miembro del Partido Demócrata por el estado de Nueva Jersey, las amenazas de Corea del Norte no se dirigen únicamente contra Corea del Sur, sino también contra EEUU.El diario 'The Wall Street Journal' publicó el 22 de mayo, citando fuentes del Departamento de Defensa, que las autoridades militares estadounidenses estaban considerando un plan para trasladar a unos 4.500 soldados actualmente destacados en la península a otras zonas del Indo-Pacífico. No obstante, el Pentágono desmintió posteriormente dicha noticia.