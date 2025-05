El 87% de votantes promete acudir a las urnas en estas elecciones

Photo : YONHAP News

Ocho de cada diez ciudadanos aseguran que no se ausentarán de las urnas en los comicios del 3 de junio.Según una encuesta de la firma Gallup Korea encargada por la Comisión Nacional Electoral, el 86,8% de los 1.512 consultados mayores de 18 años afirmó tener la intención de votar. Esta cifra se mantiene en niveles similares a los registrados antes de las presidenciales de marzo de 2022.En contraste, un 9,5% manifestó dudas sobre su participación, mientras que únicamente un 3,3% declaró que no tiene previsto ejercer su derecho. Dentro de este grupo, casi la mitad argumentó su decisión por la falta de afinidad con los aspirantes o formaciones políticas, y un 27,2% respondió no creer que su sufragio pueda cambiar la situación del país.Entre quienes indicaron que depositarán su papeleta, el 31,8% señaló que valora principalmente la capacidad y la experiencia de los candidatos; el 26,9%, la moralidad; y el 7,9%, la afiliación partidista.El sondeo se realizó entre el sábado 24 y el domingo 25, con un margen de error de 2,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.