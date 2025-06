Secretario del Tesoro de EEUU anuncia diálogo comercial entre Trump y Xi Jinping

Photo : YONHAP News

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció en una entrevista concedida al canal CBS el domingo 1 (hora local) que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, mantendrán en breve un diálogo centrado en cuestiones comerciales. Aunque no precisó una fecha concreta, al ser preguntado sobre si se había programado una conversación telefónica entre ambos líderes en los próximos días, respondió que "muy pronto habrá noticias".En relación con las recientes acusaciones de Trump, quien ha denunciado que China ha incumplido los pactos comerciales bilaterales, Bessent señaló que este y otros asuntos serán abordados durante el encuentro.Los acuerdos a los que se refirió el secretario del Tesoro fueron suscritos en Ginebra entre los días 10 y 11 de mayo, cuando representantes de Washington y Beijing convinieron una reducción mutua de aranceles por un periodo de noventa días. Además, el Gobierno chino se comprometió entonces a eliminar una serie de barreras comerciales no arancelarias que había impuesto como respuesta a los gravámenes recíprocos estadounidenses.No obstante, Bessent subrayó que China no ha cumplido con lo establecido, al mantener restricciones a la exportación de tierras raras y otros minerales estratégicos.