El Partido Democrático pide convocar sesiones parlamentarias extraordinarias

Photo : YONHAP News

El Partido Democrático ha solicitado la celebración de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional a partir del jueves 5 con el objetivo de abordar tareas legislativas aún pendientes.El responsable de relaciones públicas del comité de campaña electoral de la formación, Jo Seoung Lae, declaró el lunes 2 que es necesario convocar estos plenos para avanzar en los debates sobre diversas propuestas parlamentarias que siguen sin ser aprobadas, especialmente ante la inminente llegada de un nuevo Gobierno. No obstante, no precisó qué proyectos de ley se priorizarán en caso de iniciarse este periodo extraordinario.Entre las iniciativas que previsiblemente serán objeto de debate y votación figuran las destinadas a poner en marcha investigaciones por parte de fiscales independientes. Estas abarcarían la declaración de la fallida ley marcial, las sospechas que implican a la ex primera dama Kim Keon Hee y la presunta obstrucción por parte del Ejecutivo de las pesquisas relacionadas con la muerte del soldado de Infantería de Marina Chae Su Geun. Este falleció en julio de 2023 durante una operación de búsqueda y rescate en una zona afectada por inundaciones en la provincia de Gyeongsang del Norte.