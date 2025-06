El líder parlamentario de Poder del Pueblo dimite tras la derrota electoral

Photo : KBS News

El líder del grupo parlamentario de Poder del Pueblo en la Asamblea Nacional, Kweon Seong Dong, anunció su dimisión el jueves 5, al asumir la responsabilidad por la reciente derrota electoral de su formación.Durante una comparecencia en la sede del Parlamento, Kweon reconoció el peso que le corresponde por los resultados de los comicios y aseguró que no tiene intención de eludir su compromiso ni de escudarse en justificaciones. En este sentido, subrayó que la derrota no es solo un juicio de los ciudadanos sobre los acontecimientos de los últimos meses, sino también una llamada de atención por los errores cometidos al no haber resuelto las divisiones internas del partido.Kweon añadió que Poder del Pueblo debe ahora aceptar con humildad el veredicto de las urnas, admitir sus fallos y centrarse en un proceso de renovación profunda.