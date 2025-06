Photo : YONHAP News

El musical "Maybe Happy Ending", una producción original de Corea del Sur que debutó en Broadway en 2024, fue galardonado el domingo 8 (hora local) con tres premios Tony, los más prestigiosos del teatro en Estados Unidos.La obra se impuso en las categorías de mejor guion de un musical, mejor partitura original y mejor diseño escénico en un musical.Creado por el dramaturgo surcoreano Hue Park en colaboración con el compositor estadounidense Will Aronson, "Maybe Happy Ending" narra una historia de amor poco convencional entre dos robots asistentes, diseñados para ayudar a los humanos en su vida diaria, que descubren inesperadamente la capacidad de amar.La versión original del musical se estrenó en Seúl en 2016, mientras que su adaptación al inglés tuvo su primera función en Broadway en noviembre de 2024, en el Teatro Belasco de Nueva York.