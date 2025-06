An Se Young gana en Indonesia y refuerza su liderato en el bádminton mundial

Photo : YONHAP News

La surcoreana An Se Young, actual número uno del mundo en el bádminton femenino, se alzó el domingo 8 con el título del Abierto de Indonesia, cuatro años después de haberlo ganado por primera vez en 2021. En una final muy disputada, An se impuso a la china Wang Zhiyi por dos sets a uno.El encuentro no fue sencillo para la jugadora surcoreana. Durante los primeros compases del segundo set, Wang tomó la delantera, pero An logró remontar gracias a una notable demostración de resistencia y concentración en la segunda mitad de ese parcial. Su característico juego defensivo volvió a marcar la diferencia y fue clave para sellar la victoria.Con este triunfo, An retoma la senda ganadora tras su derrota el pasado 30 de mayo en los cuartos de final del Abierto de Singapur, donde cayó ante la también china Chen Yufei. Antes de esa eliminación, había encadenado una serie de títulos en torneos internacionales, incluidos el Abierto de Malasia, el Abierto de India, el Orléans Masters, el All England y la Sudirman Cup.Además del éxito individual de An, el equipo surcoreano celebró otro logro en la categoría de dobles masculinos, donde Seo Seung Jae y Kim Won Ho se coronaron campeones.