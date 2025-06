Pyongyang resta importancia a las restricciones de viaje impuestas por Washington

Photo : KBS News

Corea del Norte ha afirmado que no concede mayor importancia a las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos, ni a la decisión de la Casa Blanca de permitir o no la entrada de ciudadanos norcoreanos a su territorio.Así lo expresó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) en un comentario publicado el martes 10, acompañado por un artículo de opinión del analista de asuntos internacionales norcoreano Kim Myong Chol, residente en Japón y considerado un portavoz no oficial del régimen.Según el medio estatal, algunos han interpretado como un gesto de apertura por parte de Washington la no inclusión de Pyongyang en la lista de países sujetos a barreras migratorias anunciada recientemente por el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, la agencia sostiene que esa lectura es superficial y omite tanto la historia como la situación actual de las relaciones bilaterales.En este sentido, la KCNA subraya que solo EEUU puede aclarar si dicha exclusión obedece a criterios técnicos o si responde a alguna intención política. En cualquier caso, insiste en que las autoridades norcoreanas no muestran el menor interés al respecto.El pasado 4 de junio, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que limita el acceso a ciudadanos de una docena de naciones, entre ellos Yemen, Afganistán, Haití e Irán. Corea del Norte y Rusia no figuran en la lista.