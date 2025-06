Familiares de secuestrados por Corea del Norte insisten en lanzar panfletos

La Asociación de Familias de Secuestrados por Corea del Norte ha anunciado que continuará con su plan de lanzar panfletos críticos con el régimen norcoreano desde la frontera. En lo que va de 2025, la organización ha realizado ya tres envíos mediante globos: el 27 de abril, el 8 de mayo y el 2 de junio.Fuentes de la entidad informaron de que la próxima operación tendrá lugar entre el 14 de junio y el 10 de julio. El peso total del material propagandístico, incluidos los folletos, no superará los dos kilos, límite a partir del cual la legislación sobre seguridad aérea establece restricciones. La normativa vigente no contempla sanciones específicas para objetos voladores no tripulados que transporten cargas inferiores a ese umbral.Hasta el momento, el Ministerio de Reunificación surcoreano se había mantenido al margen desde que el Tribunal Constitucional reconociera en septiembre de 2023 el lanzamiento de panfletos como una manifestación amparada por la libertad de expresión. Sin embargo, con el cambio de Gobierno ha adoptado una postura distinta y ha instado a la asociación a desistir de sus planes.