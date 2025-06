Yoon vuelve a rechazar una citación policial para ser interrogado

Photo : YONHAP News

El expresidente Yoon Suk Yeol, investigado por presunta obstrucción a la justicia y otros delitos, ha vuelto a desoír una orden de comparecencia emitida por la Policía. Yoon no se presentó el jueves 12, fecha fijada para su segunda citación, después de haber rechazado también la primera convocatoria el 5 de junio.Su equipo legal sostiene que los cargos carecen de fundamento y que el proceso de investigación es ilegal, motivo por el cual el exmandatario ya había adelantado su decisión de no presentarse ante las autoridades.Ante esta nueva ausencia, la Policía ha emitido una tercera citación para el próximo 19 de junio. Si vuelve a no comparecer, no se descarta que se solicite su detención.Yoon está acusado de haber ordenado, mientras aún ejercía la presidencia, que sus agentes de seguridad intervinieran para impedir la ejecución de una orden de arresto emitida por la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), cuando se encontraba a la espera del juicio de destitución. Asimismo, se le imputa haber ordenado la eliminación de registros de teléfonos cifrados utilizados por altos mandos militares implicados en su intento fallido de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre.