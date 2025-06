Lee acepta la dimisión del secretario de Asuntos Civiles por escándalo inmobiliario

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha aceptado la dimisión del secretario de Asuntos Civiles de la Presidencia, Oh Kwang Soo, tras verse envuelto en un escándalo por la gestión irregular de propiedades a nombre de terceros.Según informó la Oficina Presidencial el viernes 13, Oh presentó su renuncia en la noche del día anterior. Lee decidió aceptarla considerando la importancia del cargo en la supervisión de la disciplina administrativa y en los procesos de verificación de altos cargos públicos.El caso salió a la luz al revelarse que, durante su etapa como fiscal, Oh gestionó varios bienes inmuebles registrados formalmente a nombre de su esposa utilizando a un conocido como intermediario. Estas propiedades no fueron incluidas en su declaración patrimonial.La Oficina Presidencial ha adelantado que el nombramiento de un nuevo responsable de Asuntos Civiles se realizará en breve. También ha subrayado que este relevo se enmarca en el compromiso de Lee con la reforma judicial y los valores de su Administración.