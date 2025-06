La UE critica el envío adicional de tropas norcoreanas a Rusia

Photo : YONHAP News

La portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Anitta Hipper, afirmó el miércoles 18 (hora local) que, al reforzar su cooperación militar con Corea del Norte, Rusia demuestra que "no tiene el más mínimo interés en la paz".La declaración se produce tras el anuncio realizado el día anterior por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, quien reveló que el régimen norcoreano ha decidido enviar más efectivos a territorio ruso. Según Shoigú, durante una reunión mantenida en Pyongyang con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ambas partes acordaron una nueva colaboración militar centrada en tareas de desminado y en la reconstrucción de infraestructuras destruidas por los ataques de Ucrania.Bruselas no descarta imponer nuevas sanciones contra Moscú, que continúa rehusando negociar una tregua con Kiev. No obstante, por el momento resulta incierto si la UE podrá materializar alguna medida en ese sentido. De hecho, durante la reciente cumbre del G7 fracasó el intento de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de abrir un debate sobre la posibilidad de reducir el precio máximo del petróleo ruso, actualmente fijado en 60 dólares por barril, hasta los 40 dólares.La discusión no llegó a concretarse, en parte debido al regreso anticipado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca, y también por las dudas expresadas por varios países participantes respecto al posible impacto de las tensiones entre Israel e Irán en el mercado energético global.