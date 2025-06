La Presidencia baraja con EEUU posibles fechas para una cumbre entre Lee y Trump

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial mantiene conversaciones con la Casa Blanca para coordinar una nueva reunión bilateral entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que se cancelara la que estaba prevista en el marco de la cumbre del G7 en Canadá. La cita no pudo llevarse a cabo debido a la salida anticipada de Trump, motivada por el recrudecimiento de la situación en Oriente Próximo.Una fuente de la Presidencia informó el jueves 19 de que existe un "intercambio activo de opiniones" entre Seúl y Washington con respecto a la organización del encuentro, aunque, por el momento, no se han concretado fechas.Sobre la posibilidad de reprogramar la reunión durante la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en julio, la fuente indicó que aún no está claro si Trump asistirá a ella. Tampoco está confirmado si Lee participará en dicho foro.