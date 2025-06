Yoon rechaza declarar ante la Policía por tercera vez

Photo : YONHAP News

El expresidente Yoon Suk Yeol ha vuelto a rechazar una citación policial en el marco de la investigación por presunta obstrucción a la Justicia, tras supuestamente haber movilizado a agentes del Servicio de Seguridad Presidencial para impedir la ejecución de una orden de arresto en su contra en enero pasado.Esta es la tercera convocatoria formal, prevista para el jueves 19, a la que Yoon ha decidido no acudir argumentando que no estima necesaria su comparecencia.Ese mismo día, su equipo legal señaló que, en caso de que la Policía lo considere estrictamente indispensable, el exmandatario está dispuesto a responder por escrito o en un lugar alternativo al cuartel policial.Ante esta nueva negativa, las autoridades han advertido de que podrían adoptar medidas coercitivas, como una comparecencia forzosa o incluso la emisión de una orden de detención. Estas opciones, no obstante, serán evaluadas en coordinación con la Fiscalía, que lidera las pesquisas por presunta rebelión, otro de los cargos que enfrenta Yoon.