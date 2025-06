EEUU reafirma su compromiso con la desnuclearización de Corea del Norte

Photo : KBS News

Estados Unidos ha reiterado su compromiso con la desnuclearización completa de Corea del Norte, tras el reciente ataque estadounidense contra instalaciones nucleares en Irán.En una rueda de prensa celebrada el martes 24 (hora local), la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Tammy Bruce, evitó especular sobre una posible reacción de Pyongyang ante los acontecimientos en Teherán y subrayó que no corresponde a Washington anticipar las respuestas de otros países.Sin embargo, Bruce dejó claro que el régimen norcoreano continúa desarrollando su programa nuclear y que su desmantelamiento sigue siendo una de las prioridades de la actual Administración estadounidense.La portavoz insistió en que la Casa Blanca sigue apostando por una solución negociada, aunque por el momento no se contemplan alternativas concretas en caso de que el diálogo no avance.