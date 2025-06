EEUU plantea ampliar las negociaciones sobre el reparto de los costes de defensa

Photo : YONHAP News

El embajador interino de Estados Unidos en Seúl, Joseph Yun, instó el martes 24 a ampliar el alcance de las conversaciones bilaterales sobre el reparto de los costes de defensa.Yun afirmó que, además de los aspectos recogidos en el Acuerdo Especial de Medidas de Defensa (SMA), como el desarrollo de infraestructuras militares, la logística y los gastos de personal, ambas partes deberían abordar la posibilidad de que Corea del Sur contribuya también a la financiación del despliegue de soldados estadounidenses en la región.El diplomático explicó que la finalidad de estas propuestas es reforzar la seguridad compartida de manera equilibrada y subrayó que la Casa Blanca está promoviendo una mayor implicación de sus aliados en materia de defensa. En ese contexto, mencionó que espera que sus socios destinen aproximadamente un 5% de su PIB a su inversión militar.Además, indicó que el creciente déficit fiscal de su país es uno de los factores que han impulsado esta postura e insistió en que se trata de avanzar hacia un reparto más justo de las cargas de defensa.Yun también destacó que EEUU está comprometido con la modernización de su red de alianzas en Asia para hacer frente a desafíos estratégicos como la competencia con China y la redefinición de su presencia militar en la región.En cuanto al futuro de las relaciones bilaterales, el embajador expresó su confianza en que, bajo la nueva Administración del presidente Lee Jae Myung, los preparativos para una cumbre entre ambas naciones puedan progresar con rapidez. Asimismo, manifestó su deseo de que dicha reunión se celebre durante su actual mandato diplomático.Respecto a Corea del Norte, Yun aseguró que el régimen aún no ha mostrado señales claras de querer retomar el diálogo. No obstante, reiteró que Washington no reconoce a Pyongyang como un Estado con estatus nuclear legítimo y mantiene como objetivo la desnuclearización completa de la península coreana.