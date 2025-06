Suspendida la evaluación del candidato a primer ministro por falta de documentos

Photo : YONHAP News

La sesión para evaluar la candidatura del legislador Kim Min Seok como primer ministro fue suspendida el miércoles 26 en la Asamblea Nacional, en medio de un clima de tensión y acusaciones cruzadas entre los bloques políticos.El motivo central de la controversia fue la documentación presentada por el aspirante, que, según la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, no alcanzaba ni la mitad del material requerido para el proceso. La oposición denunció que esta falta de información impide llevar a cabo una evaluación objetiva y completa, y exigió que Kim entregue todos los documentos solicitados.Tras un receso convocado para intentar resolver las diferencias, los diputados de Poder del Pueblo no regresaron a la sala, lo que obligó a aplazar la audiencia.Por su parte, el gobernante Partido Democrático acusó a la oposición de bloquear de forma deliberada un proceso parlamentario legítimo y advirtió que, si persiste lo que califican como una actitud obstructiva y poco cooperativa, no tendrá sentido continuar con las sesiones de evaluación.