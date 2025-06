La Justicia checa rechaza la demanda de Francia por el acuerdo nuclear con Corea

Photo : YONHAP News

El Tribunal Regional de Brno, en la República Checa, ha desestimado la demanda interpuesta por el grupo energético francés Électricité de France (EDF), que pretendía revocar la decisión de la Oficina para la Protección de la Competencia Económica (UOHS), la autoridad antimonopolio checa. Esta había validado la adjudicación de la construcción de reactores nucleares en la central de Dukovany a un consorcio liderado por la Compañía de Energía Nuclear e Hidráulica de Corea (KHNP).La sentencia, emitida el miércoles 25 (hora local), supone un nuevo revés para EDF, que desde su exclusión del proceso de licitación ha cuestionado la transparencia y la legalidad del procedimiento.En una fase inicial, la propia corte de Brno había aceptado una medida cautelar solicitada por la empresa francesa, que paralizó temporalmente la firma del contrato. Sin embargo, esta suspensión fue anulada posteriormente por el Tribunal Supremo Administrativo de la República Checa, lo que permitió formalizar el acuerdo entre KHNP y la compañía pública Elektrárna Dukovany II (EDU II), filial del grupo energético CEZ.Con este último veredicto, el tribunal de primera instancia rechaza también el recurso de EDF contra la resolución de la UOHS, que había avalado la concesión.Por el momento, EDF ha comunicado que no presentará más acciones legales en la República Checa. Sin embargo, mantiene activa una denuncia ante la Comisión Europea, en la que alega que el convenio entre KHNP y EDU II podría infringir el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras de la Unión Europea. Esta normativa, en vigor desde julio de 2023, faculta a Bruselas a bloquear ofertas de empresas extracomunitarias si se considera que han recibido financiación estatal que les otorga una ventaja competitiva desleal en contrataciones públicas o fusiones dentro del mercado único europeo.