Corea impondrá aranceles 'antidumping' a placas de acero inoxidable de China

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha decidido imponer aranceles 'antidumping' a placas de acero inoxidable procedentes de China.Según informó la Comisión de Comercio de Corea el jueves 26, se aplicarán gravámenes del 21,62% durante los próximos cinco años a las importaciones de placas de cuatro empresas: Shuang International Development Ltd., STX Japan Corp., Best Win International Co. y Jiangsu Daekyung Stainless Steel Co.La medida se impulsa tras una investigación iniciada hace un año a raíz de una denuncia presentada por la siderúrgica coreana DK Corp., que acusó a los fabricantes de vender sus bienes en Corea del Sur a precios inferiores a los de producción en China, una práctica conocida como 'dumping'.Tras analizar el caso, el organismo determinó que la importación de estas placas de acero a precios artificialmente bajos ha provocado daños considerables en la industria nacional. Estos componentes se utilizan ampliamente en sectores como el gas natural, la construcción naval, los semiconductores y las pantallas.