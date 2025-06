Washington sugiere a sus aliados en Asia imitar el gasto militar de la OTAN

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha insinuado que podría instar a sus aliados en la región del Indo-Pacífico, incluida Corea del Sur, a incrementar de forma significativa su gasto militar, tomando como referencia el nuevo compromiso adoptado recientemente por la OTAN.En una rueda de prensa celebrada el jueves 26 (hora local), la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada sobre si el acuerdo alcanzado por los miembros de la Alianza Atlántica —que establece como objetivo destinar el 5% del PIB al desembolso en defensa para 2035— influirá en las conversaciones con los socios estratégicos de EEUU en Asia. En respuesta, Leavitt afirmó que, si las naciones europeas pueden asumir ese esfuerzo, los países de Asia-Pacífico también deberían estar en condiciones de hacerlo. Además, añadió que será el presidente estadounidense, Donald Trump, quien defina los detalles de esta iniciativa en el momento oportuno.Por su parte, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung Rac, confirmó en una comparecencia ante los medios que el aumento de la inversión militar fue uno de los principales temas abordados durante la última cumbre de la OTAN, que tuvo lugar entre el martes 24 y el miércoles 25 en La Haya (Países Bajos).Wi, quien asistió al encuentro en nombre del presidente Lee Jae Myung, reconoció que existen expectativas similares respecto a Corea del Sur. No obstante, aclaró que, por el momento, no se han planteado cifras concretas y que las negociaciones avanzarán de manera flexible a través de diferentes canales, con vistas a preparar la próxima reunión bilateral entre Seúl y Washington.Asimismo, Wi no descartó la posibilidad de que representantes de la Administración Trump visiten la capital surcoreana próximamente, en el marco del Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para continuar el diálogo en materia de defensa.