El fiscal especial rechaza la solicitud de comparecencia reservada de Yoon

Photo : YONHAP News

El fiscal especial Cho Eun Seok, quien dirige las indagaciones sobre el expresidente Yoon Suk Yeol por un presunto delito de rebelión relacionado con su fallida ley marcial del pasado 3 de diciembre, informó el jueves 26 que no aceptará su petición para comparecer de manera no pública.Después de que un tribunal rechazara la solicitud de orden de detención presentada el día anterior, el equipo investigador volvió a citar a Yoon para declarar el sábado 28 por la mañana. Aunque inicialmente sus abogados expresaron disposición a colaborar, posteriormente condicionaron su asistencia al uso del estacionamiento subterráneo invocando normas sobre la protección de la privacidad y el honor de las personas sometidas a pesquisas.Sin embargo, Cho negó conceder ese privilegio y recordó que ningún exmandatario, incluidos Chun Doo Hwan, Roh Tae Woo, Roh Moo Hyun o Park Geun Hye, recibió un trato similar.El fiscal especial señaló que la insistencia en una comparecencia reservada podría interpretarse como una falta de cooperación y advirtió que, de mantenerse esa postura, no descarta volver a solicitar una orden de detención.No obstante, consintió retrasar una hora el interrogatorio, que queda fijado para las 10:00 de la mañana del sábado, tal y como había pedido la defensa de Yoon.Los representantes del expresidente han confirmado que acudirán al estacionamiento subterráneo a la hora prevista y que persistirán en su intención de que la declaración se realice de manera privada.