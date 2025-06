Photo : YONHAP News

El diario estadounidense 'The New York Times' ha incluido tres largometrajes surcoreanos en su selección de las 100 mejores películas del siglo XXI, publicada el jueves 26 (hora local). En lo más alto de la clasificación figura "Parásitos" (2019), del director Bong Joon Ho, que ocupa el primer lugar del ranking.Entre las obras elegidas destaca igualmente "Oldboy" (2003), dirigida por Park Chan Wook, que se sitúa en el puesto 43. El periódico subraya la célebre escena del pasillo, en la que el protagonista, ensangrentado y armado con un martillo, avanza implacable, considerada un icono de la violencia estilizada que caracteriza este thriller oscuro. Según el medio, la cinta mantiene la tensión emocional hasta su impactante desenlace.La lista incorpora además "Memories of Murder" (2003), también de Bong Joon Ho, con el número 99. 'The New York Times' resalta cómo reinterpreta el género policíaco fuera de los esquemas tradicionales de Hollywood. El filme explora los límites del ser humano ante el mal inexplicable, con una mezcla de humor y dramatismo en un estilo ya característico del cineasta.Junto a estas producciones surcoreanas, la selección recoge "Past Lives" (2023), de la directora coreano-canadiense Celine Song, en la posición 86. Ambientada entre Seúl y Nueva York, y basada en experiencias personales de la realizadora, ha sido descrita como una sutil y profunda reflexión sobre el amor, el destino y el paso del tiempo.Según el rotativo, el propósito de este listado es reconocer los títulos que han logrado perdurar en la memoria del público en un contexto dominado por el auge del streaming y los grandes estrenos comerciales, que han transformado la forma de ver y entender el cine en las últimas décadas.