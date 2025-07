El presidente aboga por un ingreso básico para las artes

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung expresó el lunes 30 su apoyo a la creación de un ingreso básico destinado al sector artístico y cultural, durante un encuentro con figuras destacadas del ámbito creativo nacional.En la mesa redonda participaron reconocidos representantes de las artes, entre ellos el dramaturgo Hue Park, galardonado recientemente con varios premios Tony por el musical "Maybe Happy Ending".Durante la reunión, el mandatario subrayó que las artes y las actividades culturales no solo enriquecen la vida de las personas, sino que también constituyen una inversión en el bienestar social. Según Lee, el apoyo gubernamental a este sector no debe entenderse únicamente como una ayuda para los artistas con menos recursos, sino como parte de un compromiso más amplio para fortalecer la sociedad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.Asimismo, defendió la necesidad de establecer un ingreso básico para los profesionales de la cultura y abogó por la normalización de los presupuestos públicos destinados a las artes, que se vieron recortados durante la anterior Administración.El presidente aseguró además que el arte y la cultura son herramientas fundamentales para potenciar el "poder blando" de un país y sostuvo que Corea posee un enorme potencial en este ámbito.Junto a Park, asistieron al encuentro otras figuras de renombre, como la soprano Jo Su Mi, distinguida con la Orden de las Artes y las Letras de Francia en el grado de Comendador; la cineasta Heo Ga Young, ganadora del primer premio en la sección La Cinef del Festival Internacional de Cine de Cannes de este año; el bailarín Park Youn Jae, primer surcoreano en alzarse con el primer puesto en el prestigioso Prix de Lausanne de ballet; y el director de cine Kim Won Suk, creador de la exitosa serie de Netflix "Cuando la vida te da mandarinas".