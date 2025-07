La reforma del Código de Comercio reflejará opiniones del sector empresarial

Photo : KBS News

El gobernante Partido Democrático se ha comprometido a tener en cuenta las opiniones del sector empresarial en la próxima reforma del Código de Comercio.El jefe del Comité de Políticas de la formación, Jin Sung Joon, afirmó el lunes 30 de junio que una actualización oportuna de la normativa que regula la actividad comercial y las operaciones mercantiles contribuirá a dinamizar el mercado, especialmente el bursátil, y a modernizar tanto la Bolsa como el mercado de capitales. Jin subrayó que se trata de una tarea pendiente desde hace tiempo y que, para llevarla a cabo sin que los cambios supongan un obstáculo para la actividad económica, la Asamblea Nacional está dispuesta a revisar y enmendar las leyes relacionadas tantas veces como sea necesario.Mientras tanto, el sector empresarial, y en particular la patronal, sigue con preocupación los avances del proyecto legislativo. Uno de los aspectos que más inquieta es la intención de equiparar las responsabilidades de los principales accionistas a las de los administradores y directivos de las compañías. Desde las organizaciones empresariales se advierte de que este cambio podría dar pie a acusaciones indiscriminadas y arbitrarias de negligencia o evasión de responsabilidades. Por ello, exigen que se delimiten claramente los supuestos en los que se aplicarían sanciones por conducta negligente y que se recoja expresamente que los empresarios no serán penalizados si la compañía sufre pérdidas o perjuicios derivados de decisiones tomadas de manera racional, aunque sus resultados no sean los esperados.El proyecto de reforma del Código de Comercio impulsado por el partido oficialista contempla cinco cambios clave: la redefinición de las responsabilidades de los accionistas, la obligatoriedad de celebrar asambleas virtuales de accionistas, la implementación del sistema de votación acumulativa, la elección separada de auditores y la ampliación de los puestos destinados a directivos independientes.