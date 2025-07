Un diputado oficialista acusa al Ejército de la incursión de un dron en Pyongyang

Photo : YONHAP News

El legislador Park Sun Won, miembro del gobernante Partido Democrático, ha acusado al Comando de Operaciones con Aeronaves No Tripuladas (UAS) del Ejército de Tierra de estar detrás de la incursión de un dron en Pyongyang ocurrida en octubre de 2024.En una rueda de prensa celebrada el lunes 30 de junio, Park afirmó haber obtenido información fidedigna que confirma que el dron que sobrevoló la capital de Corea del Norte en octubre fue lanzado desde la isla de Baengnyeongdo por el propio Ejército surcoreano. Según sus declaraciones, la aeronave no tripulada llevaba a cabo una operación de lanzamiento de panfletos de propaganda contraria al régimen cuando fue derribada sobre territorio norcoreano.El diputado denunció, además, que altos mandos de las Fuerzas Armadas, en particular el Comando de Contraespionaje Militar, intentaron encubrir la implicación directa del Ejército en la operación.Park sostiene que estos hechos refuerzan las sospechas de que el anterior Gobierno, encabezado por el expresidente Yoon Suk Yeol, podría haber buscado provocar deliberadamente a Corea del Norte con el objetivo de intensificar las tensiones en la península e inventarse una justificación para imponer la ley marcial.